Shadows of the Damned, Suda51 spiega la trama: “è come Super Mario, ma all'Inferno”

Con l'arrivo nei negozi di Shadows of the Damned: Hella Remastered, Goichi Suda, per gli amici Suda51, ha pensato di offrire una breve panoramica del gioco per chi si fosse perso l'originale per PS3 e Xbox 360 del 2011. In tal senso, a suo avviso per spiegare la trama basta pensare a "Super Mario, ma all'Inferno".

Questa perlomeno è la spiegazione che ha offerto durante un'intervista con Destructoid, che riportiamo di seguito tradotta:

"Un'ultima cosa che volevo dire è che probabilmente molte persone là fuori non hanno capito esattamente di cosa parla Shadows of the Damned", ha detto Suda 51. "Per dirla in termini molto semplici, nella storia c'è Garcia che è un cacciatore di demoni e ha l'amore della sua vita, Paula, che viene rapita e portata all'Inferno da Flemming, questo demone cazzuto. Così Garcia e il suo amico Johnson attraversano le profondità dell'Inferno per eliminare Flemming e riprendersi Paula."

"Per dirla in termini ancora più semplici, forse per i fan di Nintendo, se Garcia è come Mario, Flemming è come Bowser. Paula sarebbe come Peach e Johnson sarebbe Luigi. In pratica, c'è lo stesso identico triangolo amoroso di Mario. È praticamente la stessa identica storia. È come Super Mario Bros., ma all'Inferno".