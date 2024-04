Helldivers 2: un nuovo tipo di missione è stato inserito in segreto con la patch di ieri

Come successo anche in altre occasione con Helldivers 2, il team Arrowhead ha approfittato della patch di ieri, 17 aprile, per introdurre anche qualcosa di nuovo e non riferito chiaramente all'interno delle note dell'aggiornamento, ovvero un nuovo tipo di missione, che vede il ritorno di un nemico piuttosto spettacolare.

Come segnalato da vari utenti anche su Reddit, con l'aggiornamento 1.00.203 andato in scena nelle ore scorse, oltre all'aggiustamento di diversi problemi tecnici e all'applicazione di varie migliorie, è arrivata anche una nuova tipologia di missione, dedicata alla fazione degli Automaton.

In particolare, la nuova tipologia vedere il ritorno dei Factory Strider della fazione Automaton, ovvero i giganteschi mech camminatori che avevano già fatto la loro comparsa in passato e che in questo caso si riaffacciano sul campo di battaglia ancora più minacciosi di prima.