F1 24 arriva sul podio della classifica inglese, ma in vetta c'è un evergreen del 2023

Rallentano le uscite

Come possiamo vedere, F1 24 non è riuscito ad andare oltre il terzo posto nella settimana di debutto. Il nuovo racing di Codemasters ha convinto generalmente la stampa specializzata, ma mostrando il fianco a diversi problemi, di cui abbiamo parlato ampiamente nella nostra recensione.

Il protagonista di Hogwarts Legacy mentre lancia un incantesimo

Con l'arrivo dell'estate inevitabilmente sta rallentando il ritmo delle uscite e ciò si riflette anche nella classifica di vendita inglese, che vede giochi dello scorso anno ancora molto gettonati guadagnare posizioni. Oltre al già citato Hogwarts Legacy, Marvel's Spider-Man 2 è quinto guadagnando ben 27 posizioni. Discorso simile per Assassin's Creed Mirage che torna in top 20, forse spinto dall'entusiasmo per Shadows, mentre Elden Ring guadagna 7 posizioni a poche settimane dalla pubblicazione dell'attesa espansione Shadows of the Erdtree.