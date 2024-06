F1 24 ha ricevuto voti positivi dalla stampa internazionale, ma con qualche eccezione

Che cos'è andato storto?

Se avete letto la nostra recensione di F1 24, saprete già che pur al netto di alcuni miglioramenti apportati ai circuiti e di un'esperienza che resta la più completa attualmente disponibile per gli appassionati di Formula Uno, la nuova edizione del gioco non ha convinto del tutto.

Abbiamo infatti riscontrato modifiche al motore fisico spesso incomprensibili, un modello di guida per certi versi regredito, novità tutt'altro che sostanziali rispetto alla precedente edizione e un comparto tecnico evidentemente limitato dalla natura cross-gen del progetto.

Insomma, F1 24 resta un racer solido e validissimo, ma che non compie quel passo in avanti che ci si aspettava; anzi, in alcuni frangenti addirittura il passo è nella direzione sbagliata.