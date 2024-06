Kingdom Come Deliverance 2 sembra sia stato limitato da Xbox Series S: risoluzione e frame-rate svelati

La cosa ovviamente ha subito rinfocolato le discussioni già emerse da tempo sull'argomento e ampiamente sfociate in console war, sul fatto che il lancio di una console con potenziale inferiore possa rappresentare un limite all'evoluzione dei videogiochi in questa generazione, ma alcuni elementi del discorso riportato suonano un po' dubbi.

La questione ha aspetti alquanto dubbi e il fatto che si tratti di un discorso riportato e per giunta tradotto dal ceco potrebbe aver portato a qualche distorsione nell'informazione iniziale, ma la rivista sembra riferire che i 10 GB di RAM liberi disponibili su Xbox Series S sarebbero stati un limite nella progettazione dell'open world di Kingdom Come Deliverance 2.

Un articolo di una rivista ceca sembra riferire, in base a quanto detto dal producer Martin Klima durante una presentazione a Brno, che Kingdom Come Deliverance 2 sarebbe stato limitato da Xbox Series S , la cui configurazione di memoria RAM avrebbe impedito una ulteriore estensione del mondo di gioco rispetto al potenziale di PS5 e Xbox Series X, svelando peraltro anche risoluzione e frame-rate del nuovo capitolo.

Kingdom Come: Deliverance 2 andrà a 30 fps su tutte le console

In particolare, sembra che Klima abbia riferito che, essendo la RAM di Xbox Series S solo il 25% superiore alla generazione precedente, allora il gioco è più grande di solo il 25% rispetto al primo capitolo.

Una scena di combattimento in prima persona in Kingdom Come: Deliverance 2

Il fatto che venga fatta questa perfetta corrispondenza tra la percentuale di incremento della RAM e quella di aumento dell'estensione del gioco rende la questione piuttosto strana e fa pensare quasi a un discorso ironico, ma per il momento ci limitiamo a riportare quanto tradotto dalla fonte.

Che il taglio differente della RAM di Xbox Series S rappresenti una complicazione aggiuntiva per gli sviluppatori multipiattaforma è alquanto documentato, ma è anche vero che questi sono abituati a dover tenere in considerazione una quantità enorme di diverse configurazioni, soprattutto in ambito PC, dunque normalmente la scalabilità verso il basso è una norma anche nelle nuove produzioni.

In questo caso, sembrerebbe che la limitazione della RAM abbia influito direttamente sulla progettazione di Kingdom Come Deliverance 2, cosa che rappresenta un evento piuttosto inedito, almeno rispetto a quanto riferito finora.

Comunque, Kingdom Come Deliverance 2 girerà a 30 fps su tutte le console, emerge dall'articolo in questione, puntando a una risoluzione 4K su PS5 e Xbox Series X (non sappiamo al momento se in upscale, con risoluzione dinamica o meno) e 1440p su Xbox Series S.

Il nuovo capitolo dell'action RPG open world ad ambientazione medievale è stato annunciato di recente con un trailer di presentazione e dovrebbe uscire nel corso del 2024.