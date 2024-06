Pac-Man Mega Tunnel Battle su PC è un flop dai tratti paradossali

Tra le esclusive meno note di Google Stadia c'è stato anche Pac-Man Mega Tunnel Battle, un particolare multiplayer da 64 giocatori che, a quanto pare, non è mai riuscito a raggiungere il suo pieno potenziale visto che secondo le statistiche di Steam non ha mai raggiunto i 64 giocatori contemporaneamente online.

La cosa ovviamente non vale per le console, visto che non abbiamo un sistema di tracciamento preciso per quanto riguarda la quantità di utenti attivi su queste, ma secondo i dati di SteamDB emerge questo triste quadro su Steam, per un titolo che potrebbe avere delle caratteristiche molto interessanti.

Per un battle royale ideato per gareggiare in 64 utenti, il fatto di non aver mai raggiunto tale quota è chiaramente paradossale, sebbene ovviamente il titolo sia comunque funzionante attraverso l'uso di bot e personaggi gestiti dall'intelligenza artificiale.