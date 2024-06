Che fine ha fatto Everwild per Xbox? Jez Corden di Windows Central dice la sua sul gioco di Rare

Tra i giochi annunciati dagli Xbox Game Studios nei primi anni di Xbox Series X|S ce ne sono diversi che non sono ancora usciti, ma Everwild in particolare resta un grande mistero, anche perché si tratta della nuova produzione di un team importante come Rare di cui non si sa praticamente più nulla da anni.

Ebbene, sull'argomento è intervenuto nelle ore scorse il noto giornalista di Windows Central, Jez Corden, il quale viene generalmente considerato una fonte attendibile per quanto riguarda le notizie riguardanti Microsoft e Xbox.

All'interno della nuova puntata del suo podcast Xbox Two, Corden ha riferito che Everwild è ancora in sviluppo e arriverà prima o poi, anche se non ci sono ancora informazioni precise sulla sua possibili uscita.