La pagina del PS Store di Astro Bot svela nuovi dettagli sulle dimensioni del gioco e i cammei PlayStation

In particolare, è stato offerto qualche informazione aggiuntiva sulle dimensioni del gioco. Paragonandolo ad Astro's Playroom, il gioco preinstallato gratuitamente in ogni PS5, la nuova avventura del robottino viene definita "un'avventura standalone che offre oltre il quadruplo dei mondi , 300 bot da salvare e decine di nuovi poteri e caratteristiche da scoprire". Questo è in linea anche con i dettagli svelati in precedenza dal PlayStation Blog, che parlano di ben 80 livelli sparsi in 6 galassie.

Una valanga di cammei dei personaggi PlayStation

Se avete visto il primo trailer del titolo di Team Asobi, avrete sicuramente notato la presenza di vari robottini che assomigliano ai personaggi PlayStation, come Aloy e Kratos. Ebbene, quanto mostrato è solo la punta dell'iceberg: la pagina afferma che ci saranno oltre 150 VIP bot ispirati dalle icone di oltre trentanni di storia PlayStation.

Astro Bot alle prese con un boss piovra gigante

Viene confermato anche che Astro Bot è un gioco completamente singleplayer, senza quindi nessuna modalità o funzionalità multigiocatore, e che non avrà alcun genere di microtransazione. Interessante notare che nel gioco ci sarà il "Gatcha Lab" (gatcha è una variante di "gacha", un termine usato associato per i distributori di giocattoli in capsule giapponesi, ma che nel nostro settore viene utiizzato anche per indicare delle meccaniche di giochi free-to-play legate alla monetizzazione, come Genshin Impact), tramite il quale supponiamo si potranno ottenere vari extra, come costumi e accessori vari, ma per l'appunto viene precisato che ciò avverrà esclusivamente tramite le numerose monete che si trovano nei vari pianeti del gioco.