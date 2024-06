Gli auricolari Apple AirPods di 3ª gen con custodia MagSafe sono al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un paio di auricolari Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica MagSafe . Lo sconto è dell'8% rispetto al prezzo più basso recente e del 23% rispetto al prezzo consigliato. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo più basso recente è 174€, mentre il prezzo consigliato è 209€. In ogni caso, si tratta dell'offerta migliore mai proposto sulla piattaforma. Gli auricolari sono venduti e spediti da Amazon.

Le caratteristiche di questo modello di Apple AirPods

Le Apple AirPods di terza generazione con custodia di ricarica MagSafe dispongono di audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa che è in grado di garantire un suono tridimensionale per godersi al meglio la musica, i podcast, gli audiolibri e le chiamate. Non manca poi l'equalizzazione adattiva che calibra la musica in base alla forma dell'orecchio.

I due auricola Apple AirPods

Per poter controllare la musica e le chiamate è presente un sensore di pressione. Questo modello è resistente a sudore e acqua. La batteria promette fino a 6 ore di ascolto con una sola carica e un totale di 30 ore di utilizzo con la custodia di ricarica MagSafe. Supporta chiaramente anche Siri ed è possibile utilizzare i comandi vocali.