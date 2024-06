La skin di Counter-Strike: Global Offensive più costosa di sempre è stata venduta per una cifra folle

La skin più costosa di sempre di Counter-Strike: Global Offensive, ovverosia StatTrak Factory New AK-47 in Blue Gem Pattern 661, è appena stata venduta per una cifra folle, che non si conosce di preciso ma pare sia superiore a un milione di dollari.

Si tratta della versione immacolata di una stessa skin che nel 2022 è stata venduta per ben 400.000 dollari: si dice sia stata scoperta in una cassa di armi lo scorso gennaio, ma alcuni sono convinti sia stata finora gelosamente conservata da un collezionista.

"La più costosa skin nella storia di Counter-Strike: Global Offensive è stata venduta pubblicamente stamattina", ha scritto su Twitter il giornalista Jake Lucky. "Si tratta di una StatTrak Factory New AK-47 Blue Gem pattern 661, ceduta per oltre un milione di dollari."

Come si può vedere nel video qui sotto, la skin aggiunge al fucile d'assalto AK-47 una serie di dettagli extra, con una sorta di pattern camo con base blu e appendici fiammate.