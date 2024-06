Nothing Phone (2a) da 8+128 GB è al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Siete in cerca di un nuovo smartphone? Amazon potrebbe avere la soluzione per voi grazie a una piccola ma interessante offerte per il Nothing Phone (2a) da 8+128 GB di colore nero. Con un -10% rispetto al prezzo consigliato, potete trovare il tutto su Amazon Italia. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite questo link.

Il prezzo consigliato è 349€ e il prezzo attuale è il migliore di sempre. A vendere lo smartphone è LeMiglioriOfferte, con il 72% di recensioni positive negli ultimi 12 mesi.