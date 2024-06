PlayStation Store, Days of Play: scopriamo le migliori offerte sui giochi PS4 e PS5

L'edizione 2024 dei Days of Play ha portato su PlayStation Store un bel po' di nuove offerte sui giochi PS4 e PS5, ma quali sono gli affari da non perdere? Ecco la nostra selezione.

I Days of Play sono tornati su PlayStation Store, nell'ambito di una promozione valida da qui al 13 giugno che promette sconti fino al 60% su di un'ampia selezione di titoli, anche le ultime novità. Dunque quali sono le migliori offerte sui giochi PS4 e PS5, quelle che sarebbe davvero un peccato perdersi? Dai primi tagli di prezzo in assoluto per Marvel's Spider-Man 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Rise of the Ronin, The Last of Us Parte 2 Remastered e Alone in the Dark alle nuove cifre più basse di sempre per Suicide Squad: Kill the Justice League, Like a Dragon Gaiden e Mortal Kombat 1, ecco i nostri consigli per gli acquisti!

Marvel's Spider-Man 2 Uno dei migliori giochi del 2023 è finalmente in promozione! Marvel's Spider-Man 2, il nuovo capitolo dello spettacolare tie-in firmato Insomniac Games, approfitta dei Days of Play per subire il suo primo taglio di prezzo in assoluto, passando da 79,99€ a 59,99€: una riduzione del 25% che può senz'altro spingervi a recuperare questo strepitoso action a base open world, nel caso non l'abbiate preso al lancio. Forte di due protagonisti ormai consolidati, ovverosia Peter Parker e Miles Mirales, entrambi impegnati a combattere il crimine che minaccia i cittadini di New York, il gioco ci vedrà affrontare minacce inedite: dall'insidioso simbionte Venom allo spietato cacciatore Kraven, dal potentissimo Uomo Sabbia al feroce Lizard, e non mancheranno ovviamente le sorprese. Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Marvel's Spider-Man 2, il risultato finale è un'esperienza eccellente, capace di coinvolgere dall'inizio alla fine grazie a una trama appassionante e ricca di personaggi ben caratterizzati che danno vita a situazioni inedite rispetto ai precedenti episodi della serie, mentre sul piano tecnico e artistico si raggiungono vette incredibili.

Final Fantasy 7 Rebirth Prima offerta di sempre su PlayStation Store anche per Final Fantasy 7 Rebirth, la seconda parte del remake del grande classico di Square Enix che può essere vostra per 59,99€ anziché 79,99€, dunque con uno sconto del 25% che la rende più appetibile rispetto al prezzo pieno e potrebbe spingere gli scettici a compiere il grande passo. Cloud si prepara a combattere in Final Fantasy VII Rebirth Parliamo del resto di un gioco che ha bisogno di ben poche presentazioni: un jRPG enorme e straordinario sotto molteplici aspetti, dotato di un sistema di combattimento che rasenta la perfezione, di una struttura incredibilmente ricca di contenuti da sperimentare e di uno stile che sembra quello dell'epoca d'oro di Squaresoft: ne abbiamo parlato nella recensione di Final Fantasy 7 Rebirth.

Rise of the Ronin Il Giappone feudale rappresenta senza dubbio la grande passione di Team Ninja, che con Rise of the Ronin ha voluto esplorare nuovamente questo mondo durante il suo periodo più complesso, quando la classica figura del samurai ha cominciato a scomparire in concomitanza con l'apertura dei confini nipponici. Ebbene, grazie alle promozioni dei Days of Play il gioco è disponibile a 59,99€ anziché 79,99€, anche qui con uno sconto del 25%. Un duello con la spada in Rise of the Ronin Se avete letto la nostra recensione di Rise of the Ronin, saprete già che quest'ultima fatica del team di sviluppo giapponese può contare senza dubbio su alcuni importanti pregi, in particolare un sistema di combattimento profondo e sfaccettato, ma al contempo mostra il fianco a una serie di criticità legate alla resa dell'open world, alla direzione artistica e alla realizzazione tecnica che lo rendono appunto un prodotto da recuperare magari a prezzo ridotto.

The Last of Us Parte 2 Remastered Era davvero necessario realizzare una remaster dedicata al secondo capitolo della serie targata Naughty Dog? Nel dubbio, meglio approfittare della prima offerta in assoluto su The Last of Us Parte 2 Remastered, che potete comprare su PlayStation Store a 39,99€ anziché 49,99€, dunque con una riduzione del 20% che torna utile per giustificare l'acquisto. Ellie e Dina esplorano Seattle in The Last of Us Parte 2 Remastered Difficile dire qualcosa su questo gioiello action survival che non sia già stato detto: Neil Druckmann e i suoi collaboratori sono riusciti a raccontare una storia straordinariamente drammatica e lo hanno fatto in una maniera incredibile, senza peraltro rinunciare alla qualità del gameplay e a una struttura consistente, con diverse novità rispetto al primo capitolo. Avete letto la nostra recensione di The Last of Us Parte 2 Remastered, vero?

Alone in the Dark Prima promozione su PlayStation Store, infine, anche per Alone in the Dark, l'ambizioso remake del primo survival horror tridimensionale della storia, che rende omaggio al grande classico del 1992 andando a rivisitarne la storia sulla base della sceneggiatura firmata dal game director Mikael Hedberg, già autore di titoli come SOMA e Amnesia. Potete portarvelo a casa per 44,99€ anziché 59,99€, con uno sconto pari quindi al 25%. Edward Carnby alla scoperta dei segreti di Derceto in Alone in the Dark Indubbiamente ricco di atmosfera, il gioco ci mette nei panni dell'investigatore privato Edward Carnby o della sua cliente, Emily Hartwood, recatisi nella casa di cura di Derceto alla ricerca dello zio della donna, Jeremy, che sembra essere sparito nel nulla dopo aver scritto una lettera inquietante. Fra enigmi, varchi dimensionali e creature mostruose da affrontare, dovremo scoprire quale mistero si cela dietro questi avvenimenti, come spiegato nella recensione di Alone in the Dark.

Suicide Squad: Kill the Justice League Stavate aspettando lo sconto giusto per provare Suicide Squad: Kill the Justice League? Be', il looter shooter sviluppato da Rocksteady è disponibile in offerta a 31,99€ anziché 79,99€, dunque con una riduzione del 60% che potrebbe essere proprio ciò che vi serviva per immergervi nell'azione frenetica e nei dialoghi brillanti di questo controverso tie-in ambientato nell'Arkhamverse. I protagonisti di Suicide Squad: Kill the Justice League Al comando di Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot o King Shark, verremo inviati da Amanda Waller in quel di Metropolis, trovandoci però di fronte una città messa a ferro e fuoco dalle truppe di Brainiac, la cui Nave Teschio domina il panorama mentre gli eroi della Justice League sembrano finiti sotto il suo controllo. Riusciremo a salvarli o dovremo ammazzarli? Ne abbiamo parlato nella recensione di Suicide Squad: Kill the Justice League.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name I nostalgici della classica formula action di Yakuza e del suo protagonista per eccellenza, Kazuma Kiryu, non possono perdersi l'esperienza di Like a Dragon Gaiden, che riprende appunto questo approccio nel raccontare cos'ha fatto l'ex Dragone di Dojima dopo gli eventi del sesto capitolo della saga, quando ha dovuto rinunciare al suo nome per proteggere le persone a lui più care. Kazuma si prepara a lottare in Like a Dragon Gaiden Il gioco ha toccato il prezzo più basso di sempre su PlayStation Store, 29,99€ anziché 49,99€: uno sconto del 40% che può sicuramente convincere gli scettici e consentire a tutti di vivere la curiosa avventura di Kiryu... anzi, dell'agente speciale Joryu, incaricato dalla famiglia Daidoji di occuparsi di una serie di incarichi che solo una persona come lui potrebbe portare a termine. Per saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione di Like a Dragon Gaiden.