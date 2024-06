Il cosplay di Yennefer da The Witcher di narga_lifestream lascia di sasso

Yennefer di Vengerberg è una figura chiave nell'opera di Andrzej Sapkowski. È una maga di grande potere, legata intimamente a Geralt di Rivia, il personaggio principale della serie, e assume un ruolo di madre adottiva per Ciri. La sua rappresentazione attraverso i romanzi, i videogiochi e la serie televisiva di Netflix, dove è portata in vita dall'attrice Anya Chalotra, la dipinge come una donna di straordinaria bellezza, con una chioma di capelli neri e occhi di un intenso colore viola.

Sono passati ormai quasi dieci anni dalla sua pubblicazione, ma The Witcher 3: Wild Hunt è ancora nei cuori di tantissimi giocatori, che ora stanno aspettando con ansia il prossimo gioco della serie realizzata da CD Projekt RED. Per ingannare l'attesa vediamo questo cosplay di Yennefer realizzato da narga_lifestream .

Il costume alternativo di Yennefer

In questo caso parliamo di un cosplay ispirato a The Witcher 3: Wild Hunt, con narga_lifestream che usa il costume alternativo della maga nel gioco, che come possiamo vedere negli scatti qui sotto è realizzato con grandissima cura per i particolari.

