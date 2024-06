Il gameplay di Run From Mummies è stato mostrato al Future Games Show 2024

Lost Turnip ha mostrato il gameplay di Run From Mummies con un trailer pubblicato in occasione del Future Games Show 2024. L'action cooperativo sarà disponibile nel corso dell'estate su PC e PS5.

Da soli o insieme agli amici in locale, per un massimo di quattro giocatori, ci troveremo ad affrontare orde interminabili di mummie fra le mura di un'antica piramide, sfruttando le abilità dei nostri personaggi (dei coraggiosi turisti!) e la visuale dall'alto per sopravvivere all'assalto dei nemici.

Fra misteri da scoprire, trappole nascoste, tombe fatiscenti e tesori preziosi, dovremo cimentarci con una campagna composta da qualcosa come cento livelli.