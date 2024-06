Azione quasi fotorealistica nel nuovo gameplay trailer di Bodycam, il nuovo fenomeno di Steam

In verità, l'effetto è costruito attraverso filtri e inquadrature particolari in stile "fish eye" che, distorcendo l'immagine, riescono a mascherare un po' gli elementi sullo schermo dando l'illusione di immagini estremamente fedeli alla realtà.

Nonostante una produzione alquanto contenuta, Bodycam è riuscito subito a debuttare in cima alla classifica globale di Steam, probabilmente grazie al suo colpo d'occhio veramente impressionante , in quanto a una veloce occhiata potrebbe essere scambiato anche per un video reale.

Bodycam continua a stupire: uscito in questi giorni in accesso anticipato su Steam è già una sorta di fenomeno sullo store di Valve, e la sua presenza al Future Games Show 2024 era alquanto scontata: vediamo dunque il gameplay trailer di questo particolare sparatutto quasi fotorealistico.

Un gioco davvero impressionante, a prima vista

In ogni caso, non si può dire che non sia un gioco visivamente impressionante, e anche questo nuovo trailer lo conferma.

Il video mostra ulteriori scene di gameplay tratta da vari momenti, che confermano la preponderanza di ambientazioni al chiuso e spazi piuttosto ristretti.

Il particolare effetto dato dal tipo di inquadratura utilizzata, come dice il titolo stesso del gioco, riproduce lo stile dei filmati registrati con le bodycam delle forze dell'ordine ed è qualcosa di veramente notevole dal punto di vista estetico, anche se può risultare meno funzionale sul fronte del giocato.

Per conoscere meglio Bodycam vi rimandiamo al nostro provato, ricordando che il gioco è disponibile proprio da oggi su Steam in accesso anticipato, in versione PC.