Un trailer annuncia Nikoderiko: The Magical World, un platform adventure che ricorda Crash Bandicoot

Nel gioco vestiamo i panni di Niko e Luna, che partono all'avventura per sventare i piani del malvagio Grimbald, che intende soggiogare un'isola magica sfruttando il potere di un potente manufatto. Per impedirlo esploreremo sette mondi differenti, affrontando sfide e avventure di ogni genere.

Uno degli annunci più interessanti del Future Games Showcase di giugno è stato senza dubbio quello di Nikoderiko: The Magical World , un colorato platform adventure attualmente in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S e in uscita durante il corso del 2024.

Il gioco supporta la co-op per due giocatori

Come possiamo vedere nel primo trailer di gameplay ufficiale, Nikoderiko: The Magical World si presenta con dinamiche da platform adventure abbastanza classiche, ma sulla carta solide e ben realizzate. Nei vari livelli 2D e 3D presenti nel gioco dovremo superare gli ostacoli saltando, lanciando oggetti e sfruttando l'aiuto offerto da alcuni animali da monta, come un facocero, una rana gigante e un cavalluccio marino.

Il gioco avrà anche una modalità cooperativa con multiplayer locale per due giocatori e stando alla descrizione offerta dagli sviluppatori mira a offrire un'esperienza adatta a tutta la famiglia. Come detto in apertura, Nikoderiko: The Magical World approderà su PC e console quest'anno, quindi ne risentiremo parlare sicuramente nel corso dei prossimi mesi.