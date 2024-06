Future Games Show: Summer Showcase 2024: tutti i giochi, i trailer e gli annunci

La diretta, poi, è presentata da due personalità di spessore: Roger Clark, ovvero la voce di Arthur in Red Dead Redemption 2, e Britt Baron, la doppiatrice di Tifa in Final Fantasy 7 Rebirth. Basteranno questi due nomi a rendere indimenticabile lo show?

Il Future Games Show: Summer Showcase 2024 è uno degli appuntamenti più importanti di questa estate dei videogiochi . L'editore statunitense, infatti, è in grado di calamitare nomi di prestigio, quei prodotti che non hanno trovato lo spazio negli altri contenitori, ma che meritano di uno spazio di rilievo in questi giorni.

Lo show, passo dopo passo

Ecco la cronaca di tutto quello che è stato mostrato nel Future Games Show: Summer Showcase 2024.

Bogdan's Cross

Si comincia con una World Premiere. Un gioco affascinante, in 2D, narrato in maniera epica, nel quale si vedono animali in armatura combattere per il futuro in stile Signore degli Anelli. Bogdan's Cross arriverà presto su Steam e Epic Games Store da aggiungere alla wishlist. Si tratta di un action RPG coi grizzly

First Dwarf

Il primo nano, First Dwarf, è un action builder con un nano come protagonista. Solo che non è uno in stile Gimli, quando un guerriero a bordo di un mech che combatte, costruisce e cerca di sopravvivere in un ambiente ostile da solo o in compagnia di altri amici. La demo è già disponibile su Steam mentre sarà in accesso anticipato dal 19 giugno.

Nobody Wants to Die

La New York di Nobody Wants To Die

Si passa a un gioco di Critical Games hit, un action basato in una New York City distopica, in un futuro oscuro nel quale c'è l'immortalità, ma qualcuno deve pagare il prezzo per questa conquista. La colonna sonora di Nobody Wants to Die è stata orchestrata in modo da rendere ancora più affascinanti le ambientazioni. Abbiamo già visto Nobody Wants to Die in anteprima.

Detective Dotson

Il gioco successivo chiede di esplorare l'India in un'avventura in 2D vecchio stile. Ovviamente il continente di Detective Dotson sembra essere uscito da un film di Bollywood. Anche Detective Dotson è già su Steam per la wishlist.

Once Human

Uno dei giganteschi mostri di Once Human

Adesso arriva un trittico di videogiochi: il primo è Once Human, un survival 3D nel quale in compagnia di altri amici occorre esplorare un mondo popolato da animali, non morti, e mostri vari, da combattere con armi da fuoco e a corto raggio. Non manca la possibilità di costruire il proprio insediamento, con in più la possibilità di portarselo in giro. La peculiarità del gioco, infatti, è l'arrivo di mostri che sembrano usciti da giochi horror più classici. Il gioco arriverà il 9 luglio in beta.

In Sink

Altra World Premiere: In Sink è un puzle game cooperativo nel quale per avanzare bisogna aspettare che il partner effettui particolari movimenti. Il tutto sembra funzionare perfettamente per essere giocato su Twitch.

Dredge The Iron Rig

La barca e l'orizzonte di Dredge The Iron Rig

Dredge arriva al Future Games Show: Summer Showcase 2024 con il DLC dell'apprezzatissimo gioco indie. The Iron Rig arriverà il 15 agosto.

Parcel Corps

Future ha annunciato un Humble Bundle dedicato, con 7 giochi al suo interno e dopo si parla a Parcel, una sorta di simulatore di fattorino che, a bordo di una bicicletta, deve portare cibarie a clienti piuttosto esigenti.

Screenbound

Il videogioco nel videogioco Screenbound

Arriva il turno di Screenbound, un gioco nel quale si controlla una persona che sta videogiocando attraverso una sorta di GameBoy. Il parallelo tra videogioco e meta-videogioco è piuttosto interessante, tanto che viene definito il primo videogame in 5D.

Happy Bastards

Tempo di una carrellata di giochi in arrivo su Netflix (Tales Of The Shire, Don't Starve Together, Lab Rat, Rotwood, Harmonium: The Musical, The Dragon Prince: Xadia) si passa ad un prodotto dall'ambientazione piuttosto particolare: Happy Bastards. Si tratta di una sorta di action GDR in uscita presto.

The Relic First Guardian

Un gigantesco mostro di The Relic

The Relic First Guardian si mostra durante la presentazione e stupisce per il comparto grafico e lo stile di combattimento spettacolare e velocissimo.

Hell of an Office

Hell of an Office è un gioco di piattaforme dove la precisione è l'elemento fondamentale. il gioco sarà presto in early access su Steam.

The Operator

The Operator è un gioco investigativo nel quale devi risolvere i casi solo navigando sul computer di un agente FBI.

Deliver Us Home

Uno spettacolare scenario di Deliver Us Home

Keoken arrivano al Future Games Show: Summer Showcase 2024 con Deliver Us Home, in arrivo su Kickstarter per cercare i fondi per completare il progetto.

The Precinct

The Precinct è una sorta di GTA, ma a parti invertite: indosseremo i panni di un poliziotto che si muove per una città in pieno stile primi episodi della serie di Rockstar Games. Il gioco arriverà il 15 agosto.

Duck Detective: The Secret Salami

Il papero detective

Motor Doom, Wild Blast e altri giochi si mostrano in un trailer "Ones to Play" e poi arriva "Paper oca", un investigativo con un'oca come protagonista. Il bello è che, similmente a Paper Mario, tutti i personaggi sembrano disegnati su carta. Duck Detective: The Secret Salami sembra un gioco piuttosto interessante.

Sacrifire

Questo GDR ispirato ai classici degli anni '90, ma con in più delle fasi puzzle ed altre platform. Sacrifire sarà disponibile in playtest a partire da adesso.

Space Marine 2

Uno Space Marine

Space Marine 2 si mostra a poche settimane dall'uscita. Il gioco ha PvP, campagna coop a 3 giocatori e rispetta l'estetica di Warhammer 40K in maniera eccezionale. Si tratta di un action 3D ad alto livello testosteronico nel quale affrontare orde di nemici motosega in mano. Il gioco arriverà il 9 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Goat Simulator Multiverse of Nonense

Tempo di nuova World Premiere, ovvero il DLC di Goat Simulator 3. Folle come al solito, pieno di citazioni e momenti spettacolari, essendo che il multiverso arriva anche in questo gioco. Il 19 arriverà il 19 di giugno.

Schim e altri

Un livello a tonalità blu di Schim

Schim è il gioco in cui una rana deve attraversare un mondo ricco di pericoli, ricreati con uno stile grafico davvero unico. World's Worst Handyman è il gioco nel quale si interpreta il peggior tuttofare nel mondo, che crea pasticci per tutti i livelli. Judero, invece, è un gioco fatto completamente con la plastilina, per un action isometrico nel quale occorre sconfiggere mostri piuttosto paventosi. Hermit and Pig è un gioco nel quale bisogna raccogliere funghi ed è già disponibile su Steam.

Eriksholm: The Stolen Dream

Completamente differente lo stile del gioco successivo, un'avventura isometrica con elementi stealth ambientato in un passato distopico. Eriksholm: The Stolen Dream arriverà su Pc e console.

Run from Mummies

Lost Turnip con Run from Mummies porta 100 livelli di turismo estremo, per un action 2D nel quale in compagnia di amici bisogna esplorare livelli pieni di trappole e nemici.

Mandragora

L'artwork principale di Mandragora

Arriva un soulslike 2D dallo stile piuttosto riuscito, con un'estetica piuttosto simile a quella di Trine. Il gameplay, invece, appare piuttosto classico, ma fatto in maniera apparentemente adeguata. Mandragora arriverà su tutte le piattaforme.

Dustborn

Adesso è il turno di un gioco narrativo nel quale bisogna rispondere in maniera corretta per non avere conseguenze che si riverberanno sul resto della partita. Dustborn arriverà su PC e console.

Enter the Chronosphere

Enter the Chronosfere è un action 2D piuttosto interessante ed è seguito da uno strategico con un po' di fisica nel quale bisogna controllare un'armata: Toy Tactics. Si passa poi ad un nuovo universo distopico di Linkito, di ci si è capito un po' poco.

Pneumata

Un'inquietante immagine di Pneumata

Pneumata è un horror ispirato ai nuovi Resident Evil, con un mix tra horrore e terrore. Pneumata è un horror survival in arrivo questa estate su PC e console.

Sonokuni

Possiamo definire Sonokuni come un Hotline Miami giapponese e le parate. Non ci sono armi, infatti, ma bisogna risedire al mittente i proiettili sparati verso la protagonista. Il gioco è fatto da un gruppo hip hop giapponese che ha voluto fare il suo gioco e firmare la sua colonna sonora.

Eternal Strands

Il gioco successivo ha un design un po' classico, con colori pastello, per un action in 3D nel quale cacciare, combattere ed esplorare un mondo ricco di elementi da sfruttare a proprio vantaggio. Eternal Strands arriverà presto.

Starship Troopers: Extermination

Una sparatoria in

Dopo una carrellata di quello che l'Unreal Engine 5 sa fare, arriva Starship Troopers: Extermination, uno sparatutto in prima persona in 3D che ci porta nell'universo dei film e dei libri nei quali l'umanità combatte contro gli insetti.

The Casting of Frank Stone

Supermassive porta The Casting of Frank Stone, un gioco horror da parte dello studio di Until Dawn. Il gioco è ambientato nell'universo di Day by Daylight e porterà il gameplay classico dello studio in questo universo distopico. Si tratta di un'avventura narrativa a bivi nel quale bisogna provare a far sopravvivere il maggior numero di persone possibili attraverso storie che metteranno a dura prova i nervi.

Nikoderiko

Animali che ricordano quelli di un film Disney introducono un platform in 2D all'apparenza piuttosto classico che alterna fasi bidimensionali e tridimensionali. Nikoderiko sembra piuttosto divertente, peccato per la musica di accompagnamento.

Bodycam

Bodycam si mostra durante il Future Games Show: Summer Showcase 2024 con un trailer che mostra la grafica ultrarealistica del progetto, che però, stando alla nostra prova è ancora piuttosto vuoto.

Woodrunner Games

Tempo dell'ultima World Premiere: Woodrunner Games, uno studio formato da veterani che hanno lavorato a Cuphead e Rick and Morty è al lavoro su nuove entusiasmanti esperienze.

Cosa ve ne è parso di questo Future Games Show Summer Showcase 2024?