Parcel Corps uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S: c'è una data nel nuovo trailer

Parcel Corps ha una data di uscita ufficiale: il buffo simulatore di rider sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 3 settembre, come rivelato dal nuovo trailer che gli sviluppatori hanno pubblicato in occasione del Future Games Show 2024.

Nel gioco dovremo salire in sella a una bici e lanciarci a testa bassa in un'avventura coinvolgente e piena di adrenalina, esplorando le colorate strade di New Island e consegnando i pacchi nel minor tempo possibile per... salvare l'isola!

Il trailer, a metà fra grafica in-game e live action, conferma non solo il lancio ma anche le piattaforme di riferimento per Parcel Corps, che era stato inizialmente annunciato solo per PC.