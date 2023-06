Parcel Corps, il trailer di presentazione di un gioco sul ciclismo dal taglio comico

Durante il PC Gaming Show 2023 abbiamo avuto modo di vedere Parcel Corps, un gioco a tema ciclismo dal taglio comico.

La descrizione ufficiale recita: "Sfreccia per le strade assolate di New Island, dove tre compagnie che gestiscono corrieri in bicicletta stanno cercando di ottenere il primato degli affari in città! Scegli con chi schierarti e afferra il manubrio per dare il via a questa sfida su due ruote per conquistare una fetta di mercato sempre più ampia, accrescere la tua sfera di influenza e ottenere uno stipendio rispettabile."

"Purtroppo, questa onesta lotta per sbarcare il lunario è minacciata dall'arrivo di Rich Villainé, amministratore della compagnia di esplorazione petrolifera Polar Petroleum PLC. Le ambizioni politiche di Villainé lo pongono in netta contrapposizione con i bike-messenger di New Island e lo porteranno a scontrarsi con loro."

"Man mano che i dettagli del suo diabolico piano verranno progressivamente svelati, sarà compito tuo, umile giocatore, salvare il mondo (ebbene sì...)! Nel frattempo dovrai consegnare del cibo di qualità, pacchi di valore e documenti riservati in 32 minuti o meno..."