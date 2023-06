Undead Inc. annunciato con un trailer, è simulatore dove gestiremo una malvagia azienda farmaceutica

Tra i tanti giochi presentati in occasione del PC Gaming Show 2023 c'è stato anche Undead Inc., un gestionale realizzato da Right Sized Games dove saremo a capo di una azienda farmaceutica che in gran segreto conduce esperimenti poco etici e crea virus illegali... insomma, una sorta di Umbrella Corporation di Resident Evil.

Stando ai primi dettagli, nel gioco gestiremo la Endswell Medical e dovremo garantire che l'azienda generi profitti sempre maggiori. Per farlo dovremo espandere uffici e strutture di ricerca, assumere e gestire il personale. Fin qui nulla di strano. Ma ben presto scopriremo che lasciarsi l'etica alle spalle permette di guadagnare molto di più.

Dovremo dunque diventare l'azienda leader del settore in virus e armi biologiche, al tempo stesso rimanendo cauti dal non farci scoprire, corrompendo polizia e politici.

"In qualità di agente licenziatario di Endswell Medical dovrai creare e gestire una struttura medica di successo riuscendo a garantire profitti sempre maggiori alla sede centrale dell'azienda. Crea una filiale locale di Endswell Medical Corporation. Avrai la possibilità di scegliere tra diverse località e ogni bioma avrà caratteristiche uniche. Preparati a sfide sempre diverse."

"Dovrai costruire ed espandere i tuoi uffici e le tue strutture di ricerca. Assumi e gestisci il personale in modo da massimizzare l'efficienza. Per soddisfare i vertici aziendali dovrai assicurarti di realizzare profitti sempre maggiori, ma gli affari legittimi ti faranno guadagnare solo fino a un certo punto: se vuoi eccellere davvero, dovrai oltrepassare i limiti della scienza e della medicina. Lasciati l'etica alle spalle e ricerca batteri e virus illegali per sviluppare trattamenti all'avanguardia e armi biologiche."

"Mantieni il controllo delle tue operazioni e assicurati che il business funzioni senza intoppi. Gestisci i livelli di sospetto assicurandoti che il tuo personale sia fedele, corrompi o intimidisci politici e funzionari locali, tieni la polizia fuori dai piedi e stai sempre un passo avanti ai tuoi rivali. Spingersi oltre i limiti può essere rischioso: assicurati di tenere sotto controllo le attività pericolose fornendo al personale adeguati DPI e protocolli di sicurezza, tieni lontane le interferenze esterne e, se necessario, assicurati che il tuo direttore sia a disposizione per tenere segreti eventuali incidenti."

"Perdere il controllo è solo questione di tempo... Quando arriverà il momento, assicurati di cadere in piedi. Raccogli tutto il personale di fiducia, il denaro e le ricerche che puoi portare con te e dirigiti verso il punto di estrazione prima che sia troppo tardi. Tutto ciò che viene raccolto sarà di grande utilità per la tua prossima filiale..."

