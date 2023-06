Park Beyond: nuovo trailer per il PC Gaming Show 2023

In occasione del PC Gaming Show 2023 è stato pubblicato un nuovo trailer di gameplay di Park Beyond, gestionale a tema parchi in arrivo il 16 giugno 2023 su PC, Xbox e PlayStation. Il filmato mostra delle sequenze di gioco e ci ricorda quali saranno i contenuti principali del gioco. Vediamolo.

In Park Beyond diventerai il motore creativo di una serie di parchi divertimenti, una nuova recluta visionaria che unisce creatività, capacità dirigenziali e di progettazione! Controllerai ogni aspetto della costruzione, della gestione e della progettazione per portare i tuoi parchi a tema al successo.

Come mente creativa del parco, potrai scatenare la fantasia e costruire montagne russe super adrenaliniche per attirare gli adolescenti più temerari, posizionare delle giostre tradizionali entusiasmanti che piacciono agli adulti oppure delle attrazioni allegre per le famiglie. Porta le tue creazioni a un altro livello grazie a dei moduli incredibili che trasformano il tuo parco in qualcosa di unico.

Potrai anche modificare la mappa a tuo piacimento usando gli strumenti di terraformazione: realizza delle montagne imponenti da sormontare con i binari, oppure costruisci in un attimo degli scenari personalizzati grazie al sistema di costruzione modulare che permette di raggruppare, salvare e duplicare gli elementi per creare in un batter d'occhio!

Come dirigente del parco, dovrai imparare a soddisfare i bisogni del pubblico e a ottimizzare il posizionamento delle giostre, i prezzi e i negozi secondo le sue esigenze, oltre ad assumere e gestire il personale specializzato che si occuperà dei visitatori. In più, potrai decidere se mantenere realistico il tuo parco o superare ogni limite in cerca di profitti! Studia le complesse dinamiche dell'esperienza dei visitatori usando le mappe di calore, poi sfruttale a tuo vantaggio.

Infine, come progettista, potrai personalizzare liberamente ogni aspetto del parco. Aggiungi decorazioni, crea aree tematiche e divertiti con una gamma infinita di personalizzazioni. Accogli il pubblico costruendo sentieri che si snodano attraverso ambienti buffi e divertenti, realizzabili grazie alle centinaia di scenografie disponibili nel gioco base.

La campagna ti insegnerà a muovere i primi passi nel mondo dei parchi a tema. Hai una mente creativa o un approccio più dirigenziale? Grazie ai tuoi colleghi della Cloudstormer potrai capire ogni aspetto del funzionamento di un parco. Collaborerai con loro per sistemare dei parchi problematici e contrastare Hemlock, il principale rivale in affari della Cloudstormer.

Non importa quale sia la componente di gioco che preferisci: nella modalità libera potrai giocare come vuoi! Dimentica i limiti scegliendo i fondi illimitati e sbloccando tutte le giostre fin dall'inizio, oppure affronta sfide più difficili impostando un budget iniziale limitato o obbligandoti ad acquistare tutti i terreni del parco, proprio come un vero magnate dei parchi a tema!

Vieni a scoprire Park Beyond: un'esperienza di gioco indimenticabile per ogni talento creativo!

Il PC Gaming Show 2023 è il luogo ideale per scoprire tutte le sorprendenti novità che il mondo del gaming su PC ha da offrire. L'evento mette in mostra una vasta gamma di titoli, tra cui giochi indipendenti e produzioni di rinomati studi, in un'atmosfera di festa dedicata agli amanti dei videogiochi.