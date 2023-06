Altered Alma, trailer del gameplay per il metroidvania in stile space opera

Altered Alma è un metroidvania in stile space opera, annunciato con un trailer del gameplay durante il PC Gaming Show 2023. In uscita su Steam, il gioco sviluppato da 2Awesome Studio non ha al momento ancora una data di uscita ufficiale.

"Scopri nuovi percorsi, acquisisci utili potenziamenti per Jack e adatta il tuo stile di gioco alla situazione, mentre affronti le bande e i boss del crimine di Neo-Barcellona", recita la sinossi del gioco, che è stato "scritto dai leggendari maestri del genere Anthony Johnston (Resident Evil: Village, Dead Space) ed Emma Beeby (Doctor Who: The Lost Dimension, Judge Dredd: The Darkest Judge)."

"Personalizza la Kastefa, l'astronave e la base operativa di Jack. Potenziala, recluta nuovi membri dell'equipaggio e dalle un tocco personale. Le scelte che farai influenzeranno direttamente le abilità e lo stile di gioco di Jack."

"Crea legami con personaggi ricchi e pittoreschi, riallaccia i rapporti con i vecchi amici di Jack e trova nuovi amici! Reclutali per la tua causa e stabilisci relazioni... e magari troverai anche l'amore, in questo mondo spietato."

"Padroneggia il sistema di combattimento rapido ed elegante e usa mobilità, destrezza e potenti abilità per sopravvivere all'implacabile assalto dei nemici. Scontrati con moltissimi nemici unici, come bande di lucertole giganti ed eserciti di cyborg... per non parlare dei vari boss spietati che Jack dovrà sconfiggere!"

"Esplora Neo-Barcellona, una città futuristica basata sulla città reale, con punti di riferimento iconici come la Sagrada Familia, Parco Güell e molti altri! Anche se, nel frattempo, potrebbero essere cambiati parecchio..."