Critter Cove presentato con un trailer al PC Gaming Show 2023

Il team Gentleman Rat e il publisher tinyBuild hanno presentato Critter Cove con un nuovo trailer, che ha mostrato più nel dettaglio le caratteristiche di questo particolare gioco dall'ambientazione alquanto rilassante.

Critter Cove è un'avventura sandbox open world ambientata in una splendida area tropicale, nella quale dobbiamo sopravvivere raccogliendo risorse e aiutando la popolazione locale

Critter Cove mischia elementi visti in Animal Crossing e titoli come My Time at Portia, ma dovrebbe mettere tutto insieme con un certo carattere, tanto da risultare piuttosto originale.

Il gioco non ha ancora una data d'uscita ma è previsto arrivare entro quest'anno, a quanto pare.

Critter Cove verrà lanciato in accesso anticipato, dunque si tratterà poi di attraversare un periodo di sviluppo e arricchimento progressivo dopo che questo verrà messo a disposizione una prima volta in versione non definitiva.

Il protagonista si ritrova a Critter Cove e deve cercare di rimettere in piedi la zona ricostruendo il paese principale ed espandendolo, oltre ad andare in giro esplorando e raccogliendo risorse varie per incrementare ulteriormente le strutture e il benessere del paese principale.