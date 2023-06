Dread Pilots, annunciato il nuovo gioco dei creatori di Don't Starve al PC Gaming Show 2023

Durante il PC Gaming Show 2023 abbiamo avuto modo di vedere Dread Pilots, in arrivo nel 2024 su Steam. È realizzato dagli autori di Don't Starve e Griftlands e Invisible Inc.

La descrizione ufficiale recita: "Dread Pilots è un gioco di sopravvivenza spaziale in cui si esplora un misterioso e ostile universo tascabile chiamato Dread. Raccogliete risorse, migliorate la vostra nave, fate amicizia e combattete contro i mostri mentre cercate di ritagliarvi un pezzetto di Dread."

"Il Dread è una dimensione tascabile a metà tra lo spazio profondo e l'incubo. Dovrete affrontare piante mutate e carnivore, anomalie mentali, computer viventi, culti fanatici, vampiri spaziali e molto altro ancora mentre attraversate le sue numerose regioni alla disperata ricerca di risorse e alleati. Esplorate oscure caverne infette, sorvolate scintillanti paesaggi tecnologici e navigate in caotici campi minerali, il tutto animato dal caratteristico stile 2D disegnato a mano di Klei Entertainment."

"La vita di un pilota di Dread è breve ed economica. Il combattimento può dare i suoi frutti se si è avvantaggiati, ma è pericoloso in caso contrario. Esplorate con attenzione, valutate bene i rischi e tenete sempre d'occhio il vostro tenue legame con la realtà, altrimenti potreste ritrovarvi in mille pezzi, o peggio. A volte la raccolta di informazioni, il commercio e la diplomazia sono l'opzione più prudente."

"Arrivate nel Dread con una semplice nave da carico dalle capacità limitate. Per sopravvivere dovrete comprare, prendere in prestito o rubare qualcosa di meglio. Potenziate la vostra nave fabbricando parti con le risorse che trovate. Potete legarvi a una fazione per ottenere l'accesso alle sue tecnologie, oppure "liberare" la tecnologia nel modo più difficile. Costruite le abilità del vostro pilota per sbloccare nuovi modi di risolvere i problemi, ma queste abilità comportano dei compromessi che dovrete superare."