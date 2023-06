The Invincible: un nuovo trailer della storia dal PC Gaming Show, in arrivo una seconda demo

In occasione del PC Gaming Show del 2023, gli sviluppatori di Starward Industries hanno pubblicato un nuovo trailer di The Invincible, l'avventura narrativa sci-fi in prima persona basata sul romanzo L'Invincibile di di Stanislaw Lem.

In The Invincible vestiamo i panni di Yasna, un'astrobiologa che ha preso parte a una spedizione scientifica sul pianeta Regis III. Come potrete immaginare, le cose non andranno per il verso giusto e il tutto si trasformerà in una missione di soccorso, dove le scelte del giocatore decideranno il destino dei compagni di squadra di Yasna, in un'avventura cosmica dai risvolti filosofici.

"Yasna non è terrorizzata dal cosmo, ma piuttosto stupita dalla visione dei suoi fenomeni sconosciuti. La sua formazione come astrobiologa la aiuta a gestire lo stress e a mantenere la concentrazione quando si sveglia su un pianeta sconosciuto senza il suo equipaggio e con dei buchi nella memoria", racconta Magdalena Kucenty, Narrative Designer presso Starward Industries.

"All'inizio, la sua professionalità e la sua naturale curiosità la spingono a cercare risposte e a portare a termine con successo la sua missione. Tuttavia, il suo atteggiamento cambia lentamente durante il gioco, poiché deve affrontare decisioni moralmente difficili e la consapevolezza che non tutto, ovunque è per noi".

Per maggiori dettagli su questa affascinante avventura fantascentifica vi rimandiamo al nostro provato di The Invincible pubblicato lo scorso anno.

Non solo, durante i saldi di 11 bit Studios su Steam (8 - 19 giugno) e durante il prossimo Steam Next Fest (19 - 26) giugno sarà possibile provare due differenti versioni della demo di The Invincible. La prima è la stessa che è stata resa disponibile in passato, mentre la seconda permette di provare una nuova sezione, chiamata "Convoy".

The Invincible è attualmente in in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S, con l'uscita prevista durante il 2023.