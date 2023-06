Xbox Game Pass è in arrivo su NVIDIA GeForce Now, svela Sarah Bond di Microsoft

Il catalogo di Xbox Game Pass per PC sarà fruibile tramite GeForce NOW, il servizio di cloud gaming proposto da NVIDIA.

Come segnalato dai giornalisti Tom Warren di The Verge e Imaran Khan di GameInformer, la conferma è arrivata direttamente da Sarah Bond, la Xbox corporate vice president of game creator experience and ecosystem, che ha affermato che presto potremo "giocare il catalogo del PC Game Pass su tutti i dispositivi supportati da NVIDIA GeForce Now".

Si tratta di una novità assolutamente importante per tutti gli abbonati al servizio di Nvidia, ma anche per tutti coloro che magari voglio avvicinarsi al cloud gaming e ora hanno un incentivo in più per farlo, considerando il grande quantitativo di giochi già inclusi su PC Game Pass e quelli in arrivo nei prossimi mesi, come Starfield e Forza Motorsport, giusto per citarne un paio.

Per il momento non ci sono dettagli su quando effettivamente il Game Pass sarà disponibile su NVIDIA GeForce NOW, ma ci aspettiamo maggiori informazioni in merito nel corso delle prossime settimane.

Questa collaborazione è, stando alle affermazioni passate di Sarah Bond, uno dei tanti sforzi della compagnia per rendere disponibili i giochi per PC degli Xbox Studios su numerosi servizi di cloud, con Xbox Game Pass dunque che potrebbe arrivare anche su Boosteroid, Ubitus, EE e Nware nel prossimo futuro.