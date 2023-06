Citizen Sleeper 2 annunciato con un trailer animato al PC Gaming Show 2023

Citizen Sleeper 2 è stato annunciato a sorpresa nel corso del PC Gaming Show 2023, con un trailer animato. Per adesso non si è visto nulla del gameplay, ma immaginiamo che gli appassionati del primo capitolo, un gioco di ruolo filosofico, per così dire, e, più in generale, della produzione di Jump Over The Age, non se lo lasceranno scappare. Vediamo il filmato:

Leggiamo la descrizione ufficiale di Citizen Sleeper 2:

Bentornati nel sistema Helion.

È passato più di un anno dall'uscita di Citizen Sleeper e la risposta è stata incredibile, dalle storie personali dei giocatori alle premiazioni. E ora Guillaume, Amos e io stiamo per intraprendere un altro viaggio: vi annunciamo un sequel in arrivo.

Citizen Sleeper 2: Starward Vector vi porterà in una nuova ambientazione, vi metterà nel corpo ormai usurato di un nuovo Sleeper e vi chiederà ancora una volta di costruirvi una vita tra le stelle. Ma questa volta avete una nave male in arnese e un equipaggio che avete reclutato, e dovrete aiutare entrambi a superare una crisi che coinvolge tutto il sistema.

Ancora una volta mi ispirerò alla libertà e alla flessibilità dei GdR carta e matita, alla mutevolezza e al caos dei dadi e al senso di destino incombente di un orologio che avanza lentamente, ma metterò nel calderone anche nuove idee, nuovi personaggi e nuovi sistemi.

Nel corso dell'anno ne saprete di più, e il modo migliore per assicurarvi di non perdervi nulla è iscrivervi al substack Jump Over the Age, dove in questo momento stanno arrivando strane trasmissioni...

Guardate verso le stelle, ci vediamo nella Belt.

L'evento PC Gaming Show 2023 è l'epicentro delle ultime novità nel mondo del gaming su PC, con la presentazione di entusiasmanti titoli in arrivo nei prossimi mesi. Sia i giochi indipendenti che quelli dei grandi studi saranno protagonisti di questa straordinaria festa per gli appassionati di videogiochi.