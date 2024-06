Deliver Us Home si mostra e ricorda l'arrivo della campagna Kickstarter che ne determinerà l'esistenza

Il trailer di Deliver Us Home

Il trailer di Deliver Us Home ci mostra il nostro personaggio, dopo le sue avventure spaziali dei due precedenti giochi. Il video ci mostra una manciata di ambienti con alcune sequenze di esplorazione.

La descrizione ufficiale recita: "Deliver Us Home è un gioco d'avventura in terza persona, guidato dalla narrazione e ambientato in un mondo ampiamente lineare, nel quale esplorare, raccogliere risorse e sopravvivere. Intraprendete un'odissea su un pianeta magnificamente sereno e desolato. Vivete una storia di ampio respiro che esplora le conseguenze del cambiamento climatico e il futuro dell'umanità. Immergetevi in un'esperienza solitaria ricca di mistero e di momenti unici e memorabili. Deliver Us Home è il terzo gioco della celebre serie "Deliver Us". Non è necessario aver giocato agli altri due giochi per godersi questo! Fate parte di un movimento che utilizza la potenza e la portata del mezzo di comunicazione che amiamo tanto - i giochi - per trasmettere messaggi significativi in storie avvincenti."

Ricordiamo che il team di sviluppo di KeokeN Interactive è stato completamente licenziato e il gioco potrà esistere solo se la campagna Kickstarter sarà di successo.