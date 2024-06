Dredge ha un nuovo DLC in arrivo: The Iron Rig

In occasione del Future Games Show è stato pubblicato il trailer di The Iron Rig, il nuovo DLC dell'horror ittico Dredge. Sarà disponibile a partire dal 15 agosto 2024 e ci vedrà tornare per mare dove i pericoli lovecraftiani non mancano mai. Il filmato mostra nuovi personaggi, nuovi pesci e nuove situazioni che ci troveremo a vivere.

Il gioco rimane comunque lo stesso, nonostante i nuovi contenuti. Quindi non aspettiamoci rivoluzioni da The Iron Rig. Piloteremo ancora il nostro peschereccio esplorando svariate isole remote e le profondità circostanti per scoprire cosa si nasconde sotto la superficie. Venderemo i pesci alla gente del posto e completeremo missioni per saperne di più sul passato travagliato dei nuovi luoghi. Non mancherà la possibilità di migliorare la dotazione della barca con dei nuovi strumenti.