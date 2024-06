Nuovo trailer e demo in arrivo per Once Human, survival post-apocalittico in stile "new weird"

Tra i primi giochi mostrati nel corso del Future Games Show 2024 c'è Once Human, un particolare sparatutto survival post-apocalittico che gli sviluppatori definiscono in stile new weird, caratterizzato da un'ambientazione veramente particolare.

Il gioco è stato mostrato da NetEase un paio di anni fa con un primo gameplay trailer, ma nel frattempo evidentemente si è evoluto, dal punto di vista tecnico e dei contenuti, in base a quanto possiamo vedere nel nuovo video pubblicato in questi minuti.

Si tratta di un survival con caratteristiche da shooter in terza persona, ambientato in un mondo dove l'umanità è stata decimata dai Great Ones, delle inquietanti creature arrivate da un'altra dimensione, in seguito all'apertura di una misteriosa porta d'argento.