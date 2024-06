Nobody Wants to Die protagonista di un trailer commentato dagli sviluppatori per il Future Games Show

Il trailer di Nobody Wants to Die per il Future Games Show include il commento degli sviluppatori di Critical Hit Games, che hanno illustrato le caratteristiche del gioco e parlato anche della colonna sonora orchestrale, che avrà il compito di coinvolgerci ulteriormente nella storia.

Sembra dunque che il team abbia lavorato davvero con grande impegno al design e al comparto narrativo di questa avventura in stile cyberpunk, che sarà disponibile nel corso di quest'anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Nel video è possibile vedere alcuni degli scenari che avremo modo di esplorare, la decadenza degli ambienti futuristici ma anche diversi scorci davvero suggestivi, che danno una prima idea di come sarà la grafica di Nobody Wants to Die.