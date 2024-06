In Sink è un puzzle game per due giocatori, per i fan di It takes two e While We Wait Here

Al Future Games Show: Summer Showcase 2024 è stato presentato In Sink , un gioco completamente cooperativo che richiede obbligatoriamente due giocatori, come It takes two o la serie While We Wait Here.

Il trailer di In Sink

La descrizione ufficiale recita: "Lavorate insieme per risolvere i vari enigmi e le stanze di fuga e liberatevi in questa avventura multigiocatore stilizzata in cooperativa. Per vincere non basta che tu e il tuo partner pensiate allo stesso modo: dovrete essere In Sink." Si tratta di un gioco di parole tra "affondare" ed "essere in sincronia".

"Viaggiate attraverso portali in altri mondi dove dovrete risolvere una serie di escape room e misteri con vari temi. Ciascuna delle otto mappe, una volta completate, vi porta un passo più vicino al ritorno a casa, per cui il successo dipende dalla capacità vostra e del vostro partner di essere in sincronia."