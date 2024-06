Un trailer presenta Detective Dotson, un'avventura investigativa ambientata in India, già disponibile la demo

Tra i protagonisti del Future Games Show di giugno c'è stato anche Detective Dotson, un'avventura investigativa in pixel ambientata in India. Il gioco è attualmente in sviluppo presso gli studi di Masala Games e sarà disponibile su PC nel quarto trimestre dell'anno, con già una demo disponibile su Steam.

Nel gioco impersoniamo Dotson, un uomo che nella vita voleva fare l'attore ma che è stato costretto a seguire le orme del padre diventando un detective. Non ha perso però la sua passione per la recitazione e infatti durante le indagini potremo usare vari travestimenti per passare inosservati e ed entrare in aree altrimenti inaccessibili.