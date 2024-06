First Dwarf promette di farci conoscere meglio la dura vita dei nani

First Dwarf è un gioco di ruolo d'azione a base di nani, presentato con un trailer in occasione del Future Games Show 2024. Nel gioco bisognerà combattere i nemici, costruire rifugi e affrontare i pericoli di un mondo aperto fantasy che si sviluppa su isole fluttuanti, per via della storia che fa da sfondo al gioco.

Il Pianeta Driftland a causa di una guerra magica tra le quattro razze che lo popolavano. Ora i suoi resti sono delle isole fluttuanti e i suoi abitanti dei barbari. Tra la desolazione, solo i nani sono sopravvissuti, ma rischiano anche loro, per mancanza di risorse. Per contrastare la situazione, vengono invitate delle potenti aeronavi sulle isole alla ricerca di materiali.