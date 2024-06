Duck Detective: The Secret Salami è stato mostrato con un trailer al Future Games Show

Alle prese con quello che potrebbe essere il suo ultimo, grande caso, dovremo raccogliere indizi e interrogare i sospetti, mettendo in mostra le nostre abilità nell'interrogatorio al fine di far crollare anche il più ostico degli indiziati.

Al comando di un papero investigatore , nel gioco potremo godere di un umorismo irriverente, simile a quello di Aggretsuko, miscelato alle atmosfere enigmatiche di Return of the Obra Dinn, mentre seguiamo le vicissitudini di un protagonista sfortunato ma tenace.

Il trailer di Duck Detective: The Secret Salami per il Future Games Show ci ricorda che l'avventura sviluppata da Happy Broccoli Games è già disponibile su PC, Xbox e Nintendo Switch, offrendo una panoramica sulle sue caratteristiche con il commento degli autori.

Non è il ballo del qua qua

Duck Detective: The Secret Salami offre un'esperienza breve, che si completa nel giro di due o tre ore e ci vedrà risolvere enigmi, raccogliere indizi e ascoltare dialoghi esilaranti, completamente doppiati.

Si tratta insomma di un'avventura a base investigativa semplice ma divertente, dal prezzo accessibile, che come detto è già disponibile per l'acquisto su PC via Steam, Xbox e Nintendo Switch.