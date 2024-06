Un trailer presenta SacriFire, un action GDR ispirato ai classici degli anni '90

In occasione del Future Games Show Summer Showcase di giugno, gli sviluppatori di Pixelated Milk hanno mostrato SacriFire , un action GDR in pixel art che si ispira ai classici del genere degli anni '90, in sviluppo per PC. Del gioco abbiamo visto un gameplay trailer, che trovate nel player sottostante.

Cosa sappiamo di SacriFire

SacriFire presenta un sistema di combattimento ibrido, che mescola le meccaniche degli scontri a turni con quelli in tempo reale, mettendo in scena l'azione con mix di grafiche retrò ed effetti digitali all'avanguardia. Potremo scegliere tra varie discipline di combattimento, creare armi con i materiali ottenuti e affrotare dungeon di difficoltà crescente.

Uno dei fiori all'occhiello della produzione è la colonna sonora composta da G4F e Motoi Sakuraba, compositore celebre per Dark Souls, vari giochi di Mario e Star Ocean. SacriFire al momento è in sviluppo per PC, con in programma di pubblicare anche delle versioni console. Al momento il gioco non ha ancora una data di uscita.