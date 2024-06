Happy Bastards annunciato con un trailer, è un GDR tattico in cui comandaremo un gruppo di canaglie

Stando ai primi dettagli, nel gioco noi saremo Kev, " uno spudorato opportunista che non si fermerà davanti a nulla pur di diventare l'"eroe" più famoso in circolazione". Potremo sfruttare la nostra reputazione per reclutare un gruppo di mercenari, generati profceduralmente, ognuno con i propri attributi, capacità, abilità speciali e personalità.

Sfruttando la vetrina offerta dal Future Games Show di giugno, gli sviluppatori di Clever Plays hanno presentato Happy Bastards , un GDR tattico open-world in cui recluteremo un gruppo di mercenari poco raccomandabili per fare il lavoro sporco al nostro posto.

Un esercito di canaglie e farabutti

Il gioco propone combattimenti tattici a griglia dove dovremo usare la materia grigia per avere la meglio, sfruttando a nostro vantaggio le condizioni del terreno di battaglia e le capacità delle nostre truppe, oltre a far fronte al fatto che ogni personaggio caduto non potrà essere rianimato.

Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla pagina Steam di Happy Bastards a questo indirizzo. Il gioco al momento è in sviluppo per PC, mentre non è stata ancora indicata una data di uscita, neppure approssimativa.