Goat Simulator 3 Multiverse of Nonsense è il DLC per chi vuole prendersi gioco della Marvel e non solo

Al Future Games Show: Summer Showcase 2024 abbiamo avuto la possibilità di vedere il DLC di Goat Simulator 3. Si chiama Goat Simulator 3 Multiverse of Nonsense. Si tratta di un contenuto aggiuntivo che chiaramente proporrà grandi follie come è tipico per la saga.

La data di uscita è il 19 giugno su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.