Armature e violenza nel nuovo trailer di Warhammer 40.000: Space Marine 2 al Future Games Show 2024

Anche Warhammer 40.000: Space Marine 2 è tornato a farsi vivo in occasione del Future Games Show 2024, con un nuovo trailer pieno di mega-armature e violenza assortita, come si conviene al celebre franchise di Games WorksShop, in particolare dalla prospettiva in questione, ovvero quella dei marine dello spazio.

Dopo aver fatto la conoscenza con le varie modalità multiplayer fra PvP e cooperativa, come comunicato di recente da Saber Interactive, è tempo di tornare a vedere un po' di azione tra momenti di gameplay e frammenti narrativi in questo nuovo trailer pubblicato ormai in prossimità dell'uscita.

Come riferito già in precedenza, Warhammer 40.000: Space Marine 2 è atteso dunque per il 9 settembre 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.