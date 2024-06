The Relic: First Guardian ha un nuovo gameplay trailer tutto azione serrata dal Future Games Show 2024

Project Cloud Games ha mostrato di nuovo il suo The Relic: First Guardian in occasione del Future Games Show 2024 con un gameplay trailer tutto pieno di azione e combattimenti fulminei, tanto per dare un'idea di cosa si tratti.

Presentato già lo scorso dicembre con un altro video, The Relic: First Guardian è un action RPG ad ambientazione fantasy atteso per il 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, che può ora essere inserito nella wishlist di Steam, nel caso siate interessati.

Protagonista della storia è nientemeno che l'ultimo guardiano, come dice il titolo, di un mondo che rischia di essere distrutto dal vuoto, e in questo ruolo di altissima responsabilità ci ritroviamo ad affrontare insidie e nemici sempre più potenti nel tentativo di recuperare i frammenti di una grande reliquia che sembra essere l'unica speranza per salvare il mondo.