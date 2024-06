Il cosplay di Raven da Teen Titans di poke_girl_jessie adora proprio abbracciare Starfire

I cosplay sono uno strumento di creatività e permettono non solo di ricreare fedelmente quanto immaginato da altri, ma anche di provare a raccontare le proprie storie personali. Ad esempio, la fredda e dura Raven - o Corvina se preferite - diventa morbida e docile in questi scatti fotografici e adora proprio dare un abbraccio alla sua amica Starfire. Vediamo il cosplay di Raven di poke_girl_jessie .

Le foto del cosplay di Raven e Starfire

In questo cosplay, però, poke_girl_jessie immagina una Raven molto più affettuosa che non vuole altre se non un po' di attenzione da Starfire. Anche se ne canon spesso Corvina si innamora di Beast Boy, non mancano appassionati e appassionate che la vorrebbero vedere insieme a Stella (il nome italiano di Starfire).

