Tantissimi giochi first party all'Xbox Games Showcase e novità per Game Pass, i rumor di un giornalista

Per ora i rumor parlano di circa 30 giochi e di due ore di presentazione, ma non è chiaro di che titoli si tratterà. Una nuova voce di corridoio ci dà qualche dettaglio più preciso. La fonte è Tom Warren, noto giornalista di The Verge.

Oggi, 7 giugno, ci sarà spazio per il Summer Game Fest Showcase, che potrebbe svelare qualche interessante sorpresa videoludica. Gli occhi di molti sono però puntati verso un altro grande evento: l' Xbox Games Showcase del 9 giugno. La speranza di tutti è che Microsoft abbia in serbo diverse sorprese.

I giochi di Xbox Games Showcase e le novità per Game Pass

Secondo quanto indicato, possiamo aspettarci di vedere più di 15 giochi di Xbox sviluppati internamente durante l'evento di domenica. Inoltre, vari titoli presenti durante la diretta sono previsti per il 2024 e il 2025: non dovrebbero quindi essere tutti giochi attesi tra due o più anni. Infine, viene detto che ci dobbiamo aspettare tanti annunci per Xbox Game Pass.

Precisamente il tweet recita: "Mi aspetto di vedere più di 15 giochi Xbox first-party durante lo showcase Xbox di domenica. Sarà un grande spettacolo, con molti nuovi giochi in uscita nel 2024 e 2025. Se avete già tanti arretrati su Xbox Game Pass, preparatevi ad aggiungerne ancora di più."

Ovviamente è solo un rumor per il momento, sebbene provenga da un giornalista noto. Per fortuna basterà attendere un paio di giorni per scoprire tutto in prima persona. Ricordiamo poi che a seguire della presentazione di Xbox ci sarà spazio per una diretta esclusiva su Call of Duty: Black Ops 6.