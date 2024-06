New World avvistato su PlayStation Store: l'MMO di Amazon è in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S?

Un indizio molto particolare è emerso online in queste ore, con alcuni utenti che hanno avvistato un banner pubblicitario di New World su PlayStation Store, facendo pensare all'arrivo dell'MMO di Amazon anche su console, forse su PS5 e Xbox Series X|S.

Non c'è ancora nessuna conferma al riguardo, al di là delle testimonianze in questione, ma qualche annuncio su New World arriverà questa sera alla Summer Game Fest, considerando che la questione è stata svelata proprio dall'account ufficiale del gioco su X.

Come possiamo vedere dal messaggio riportato qui sotto, Amazon ci invita a seguire la Summer Game Fest questa sera, 7 giugno, per assistere a un "emozionante annuncio" riguardante New World.