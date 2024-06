Concord per PS5, lo sparatutto PvP, è in prenotazione a prezzo minimo garantito su Amazon Italia

Lo sforzo live-service di Sony Interactive Entertainment è iniziato bene nel 2024 con il successo di Helldivers 2, ma il pubblico reagirà bene anche con il secondo grande gioco dell'anno di PlayStation? Parliamo ovviamente di Concord che ora si trova in prenotazione su Amazon Italia al prezzo di 40.99€. Le prenotazioni sono spesso uno dei primi segnali dell'interesse del pubblico per un gioco, sebbene il passaparola sia in grado di spingere le vendite ancora di più nel corso dei mesi successivi. Se però voi non avete alcun dubbio, potete già assicurarvi la vostra copia a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Si tratta chiaramente di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero nel caso venga proposto uno sconto dopo il vostro ordine, la cifra più bassa sarà applicata in automatico alla vostra prenotazione senza alcuna azione da parte vostra. Se poi il prezzo dovesse risalire, voi manterreste comunque lo sconto migliore apparso su Amazon.

Ricordiamo che la data di uscita di Concord è il 23 agosto 2024.