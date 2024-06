Il grande annuncio di 2K Games non sarebbe Borderlands 4, ma il settimo capitolo di un'altra saga

Qual è il gioco che sarà mostrato al Summer Game Fest

Come potete vedere qui sotto, tramite la pagina ufficiale di 2K è stato possibile trovare un banner che mostra che il gioco previsto per un annuncio potrebbe essere Sid Meier's Civilization VII. Ovviamente l'immagine è apparsa per errore e i pulsati per aggiungerlo alla Lista dei desideri e per vedere il trailer - secondo quanto segnalato - non erano funzionanti. Il banner non è inoltre più attivo sul sito.

Chiaramente il fatto che Sid Meier's Civilization VII sia apparso sul sito ufficiale non significa che 2K Games non possa presentare più di un gioco durante il Summer Game Fest. L'account ufficiale dell'evento però parlava di un singolo gioco e il rumor di Borderlands 4 è stato ritirato, quindi pare proprio che dovremo "accontentarci" di quest'ultimo.

Vi segnaliamo in chiusura che mandare un trailer durante il Summer Game Fest costa centinaia di migliaia di dollari agli editori.