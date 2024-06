Honkai: Star Rail si aggiorna alla versione 2.3, data di uscita, nuove modalità e 300 Stellar Jade gratis

La versione 2.3 di Honkai: Star Rail si intitola "Farewell, Penacony" e sarà disponibile a partire dal 19 giugno . Come ogni aggiornamento, saranno disponibili nuove missioni principali, che in questo caso rappresentaranno una sorta di epilogo all'arco narrativo di Penacony, e secondarie dedicate a vari personaggi, nonché nuove aree esplorabili. Non solo, l'update introdurrà due nuovi set di Relic e due di Ornament.

Oggi Hoyoverse ha presentato la versione 2.3 di Honkai: Star Rail , in uscita questo mese su tutte le piattaforme. Facciamo una panoramica delle novità svelate, dalla data di uscita dell'aggiornamento, passando ai nuovi personaggi e banner fino agli immancabili codici promozionali con 300 Stellar Jade gratis per tutti.

I nuovi banner ed eventi

Nuovo aggiornamento, nuovi personaggi giocabili, in questo caso Firefly e Jade. Nella prima fase della versione 2.3 di Honkai: Star Rail saranno disponibili i banner di Firefly e Ruan Mei, con Gallagher, Misha e Xueyi come unità 4 stelle con maggiori probabilità di ottenimento. Nella seconda fase sarà il turno dei banner di Jade e Argenti, con Serval, Natasha e Asta.

Firefly è un personaggio 5 stelle di elemento Fire e del path Destruction le cui abilità variano a seconda di quale delle due forme da combattimento assume. In quella base la sua Skill riduce gli HP del personaggio in cambio di un potente attacco che arreca danni a un singolo bersaglio, recuperando al contempo un grande quantitativo di Energy per la Ultimate. Attivandola, il personaggio entra nello stato "Complete Combustion" per un periodo limitato, ottenendo attacchi base e Skill potenziate, che possono anche rendere i bersagli deboli all'elemento fuoco, oltre un bonus a velocità e Break Efficiency.

Anche Jade è un personaggio 5 stelle, ma in questo caso di elemento Quantum e del path Erudition, specializzato nel colpire più nemici alla volta. La sua Skill potenzia un alleato in campo, che ottiene un incremento alla velocità (esclusa Jade) e danni bonus sulla base della statistica attacco di Jade. I colpi mandati a segno dall'alleato potenziato caricano il contatore delle cariche del Talent del personaggio, che una volta arrivato al massimo esegue un follow-up contro tutti gli avversari. La sua Ultimate arreca danni a tutti i nemici in campo e potenzia gli attacchi follow-up di Jade.

Firefly / Sam scatena le sua abilità fiammeggianti

Per quanto riguarda gli eventi a tempo limitato, "Origami Bird Slash" proporrà minigiochi in stile Candy Crush in cambio di Stellar Jade e Self-Modeling Resin; in "Stellar Shimmer" affronteremo una serie di sfide di combattimento con regole speciali. Torneranno inoltre altri eventi classici, per la precisione il "Gift of Odyssey", con 10 Star Rail Special Pass effettuando il log-in per sette giorni; il "Planar Fissure" con ricompense doppie per il Simulated Universe; "Realm of the Strange" con doppie ricompense per i Cavern of Corrosion.