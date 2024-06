Il buon vecchio Monopoly arriva su PC e console con una nuova versione da Ubisoft, annunciato in trailer

Tra i giochi presentati all'Ubisoft Forward c'è anche il buon vecchio Monopoly, che torna in forma digitale su PC e console con un adattamento videoludico davvero molto interessante, che sembra tecnicamente più avanzato di quello visto in precedenza.

Si tratta proprio di una riproduzione molto fedele delle meccaniche originali, a partire dalla ricostruzione del tabellone in 3D per arrivare alle tipiche carte e anche ai segnalini storici utilizzati per rappresentare i giocatori, in questo caso però perfettamente animati.

Nonostante una rappresentazione tridimensionale anche spettacolare, a tratti, il gioco sembra essere proprio quello classico, presumibilmente on la possibilità di affrontarlo in multiplayer anche online, per espanderne notevolmente le possibilità.