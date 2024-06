Naruto: un cosplay di Kushina da mimisemaan riporta in vita il Peperoncino Rosso Piccante

Da Naruto arriva un bel cosplay di Kushina, non troppo sfruttata in questi termini per reinterpretazioni varie ma qui colta veramente in maniera centrata da mimisemaan, che ne effettua un'interpretazione davvero notevole.

Personaggio piuttosto secondario in termini di "screen time" nella serie ma comunque di fondamentale importanza essendo la madre di Naruto, Kushina è stata una forza portante della Volpe a Nove Code prima del protagonista, come da tradizione per la famiglia Uzumaki.

Costretta a lasciare il suo Villaggio del Mulinello, venne iscritta all'Accademia del Villaggio della Foglia, dove si è distinta per il suo carattere alquanto ribelle.