Una versione PC di Bloodborne? L'idea piacerebbe a Hidetaka Miyazaki, anche se non può ammetterlo

Stranamente Miyazaki, che in altre occasioni aveva liquidato la questione spiegando che la decisione in merito spetta a Sony, la proprietaria dell'IP di Bloodborne, stavolta ha offerto una risposta più elaborata, dove appare chiaro che sarebbe favorevole all'idea , anche se a quanto pare non può ammetterlo o "si metterebbe nei guai".

Nel corso di una delle tante interviste che hanno anticipato il lancio di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, è stato chiesto a Hidetaka Miyazaki , il boss di FromSoftware, se sarebbe favorevole a un porting per PC di Bloodborne , di fatto il sogno di molti giocatori appassionati dei giochi realizzati dallo studio giapponese.

Le parole di Miyazaki su una possibile conversione di Bloodborne per PC

Stando alla ricostruzione offerta da PC Gamer, dopo aver posto la domanda i membri di FromSoftware presenti si sono messi a ridere, con Miyazaki che ha dichiarato:

"So per certo che questi ragazzi (riferendosi al producer Yasuhiro Kitao e all'interprete Bobby Simpson seduti accanto a lui) vogliono una versione per PC. Se dicessi che la vorrei anche io, mi metterei nei guai come loro. Ma non è un qualcosa a cui mi opporrei".

Hidetaka Miyazaki, il boss di FromSoftware

"Ovviamente, come uno dei creatori di Bloodborne, la mia onesta e personale opinione è che mi piacerebbe se più giocatori avessero l'opportunità di goderselo", ha aggiunto Miyazaki.

"Specialmente quando parliamo di un gioco con anni sulle spalle, uno di quei titoli del passato che si perdono in quanto disponibili su hardware vecchi, penso che per qualsiasi gioco in condizioni simili sarebbe bello avere l'opportunità per più giocatori di poter fare quell'esperienza e rivivere questo reperto del passato. Quindi per quanto mi riguarda, non è sicuramente qualcosa a cui mi opporrei."

Ricapitolando: FromSoftware sarebbe d'accordo a una conversione di Bloodborne per PC, anche Miyazaki sarebbe d'accordo (o quantomeno non si opporrebbe) e i giocatori PC farebbero i salti di gioia. Purtroppo, come detto in precedenza, la decisione finale spetta a Sony, che finora non ha mostrato segni d'interesse in tal senso. Ma mai dire mai.