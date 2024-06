Prince of Persia The Lost Crown arriva su Steam, ecco la data di uscita

Dopo un periodo di esclusività su Ubisoft Store ed Epic Games Store, tra poche settimane la versione PC di Prince of Persia: The Lost Crown arriverà anche su Steam , con il lancio in programma per l' 8 agosto .

Prezzi e link alla pagina Steam

Se siete interessati, vi rimandiamo alla pagina Steam di Prince of Persia: The Lost Crown a questo indirizzo, dove volendo potrete aggiungere il gioco alla vostra lista desideri. Al momento non sono indicati i prezzi, ma saranno con tutta probabilità identici a quelli di Ubisoft Store ed Epic Games Store. Dunque parliamo di 49,99 euro per la versione standard e di 59,99 euro per quella Deluxe, che un set un costume, un amuleto e una guida digitale al gioco. Supponiamo inoltre che al lancio il gioco verrà scontato per un periodo limitato di tempo.

Lo scontro con un boss di Prince of Persia The Lost Crown

Prince of Persia: The Lost Crown è stata una delle sorprese più gradite della prima metà del 2024. Si tratta di un metroidvaia di pregevole fattura, caratterizzato da un sistema di combattimento e meccaniche platform ben calcolate e realizzate con maestria, il tutto unito a un ottimo design del mondo di gioco e un tasso di sfida appagante e mai frustrante, anche grazie a una serie di opzioni che permettono di calibrare molti aspetti del gioco. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione.